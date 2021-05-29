محلل سياسي يكشف أسباب اتجاه ميليشيا الحوثي الإيرانية لمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

الشحات غريب

علق الكاتب والمحلل السياسي محمود الطاهر على أسباب اتجاه ميليشيا الحوثي الإيرانية لمحافظة مأرب اليمنية.



وقال الطاهر في تصريحات خاصة، إن مليشيا الحوثي شنت حربًا كبيرة على محافظة مأرب، وسط مناشدة دولية للحوثيين بالوقف عن التحركات العسكرية والعودة إلى طاولة الحوار السياسي، لكن الحوثيين يتجاهلون كل تلك النداءات ورفضهم للنداءات الدولية لوقف الحرب، رغم آلاف القتلى في صفوفهم منذ بدء حملتهم على مأرب في فبراير الماضي.

وأشار بأنه يتضح من التحركات التي يجريها المجتمع الدولي، حاليًا وربط وقف الغزو الحوثي على مأرب بالعملية السياسية، متناسيًا أن الحوثي اقتحم صنعاء وانقلب على الدولة، وأن هناك قرارًا أمميا يلزم الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات التي قام بها منذ اجتياحه العاصمة صنعاء، سعيه إلى صناعة سلام هش في اليمن.

وأكد بأن المجتمع الدولي، يريد أن يعلن وقف إطلاق النار يتبع ذلك بقرار من مجلس الأمن يدعو طرفا الحكومة اليمنية والحوثيين لوقف الحرب، كما حصل في اتفاق ستوكهولم، من أجل بدء عملية سياسية شاملة، دون وجود أي ضمانات لأن تكون هناك عملية سياسية متكاملة، وعودة أبناء اليمن المشردين إلى بلادهم.

يذكر أن ميليشيات الحوثي ومن وراءها إيران يعملان بكل طاقتهما لتحقيق انتصار في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، حيث تحشد من أجله طاقتها العسكرية والسياسية وتُفشل أي مبادرات للسلام ، حتى وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ما يجري في مأرب بقوله المعركة في مأرب نقطة ارتكاز هذه الحرب، واقتصاديا فمأرب مدينة غنية بالنفط والغاز، إضافة لثقلها الحضاري والسياحي كأحد مكونات مملكة سبأ القديمة.