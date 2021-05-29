شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي خلال إحباط عملية تسلل في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة إثر قيام القوات المشتركة بإحباط محاولة تسلل شرق مدينة حيس جنوب الحديدة.



وأفاد مصدر عسكري، أن القوات المشتركة المرابطة شرق حيس اشتبكت مع عناصر تابعة للمليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى خطوط التماس ولكن دون جدوى.

مؤكداً أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة خلال المواجهات تمثلت بايقاع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين فيما لاذت بقية العناصر بالفرار تحت ضربات القوات المشتركة.

وكانت القوات المشتركة قد دمرت يوم أمس أهداف حوثية ثابتة ومتحركة في التحيتا رداً على جريمة المليشيات بحق أهالي التحيتا بقذيفة اطلقتها من طائرة مسيرة، أسفرت عن إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة