اخبار الخليج / اخبار اليمن

مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

0 نشر
اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل (44) حالة اشتباه بالفيروس الوبائي كورونا، بينها (27) إصابة مؤكدة في خمس محافظات.

 

وأوضحت اللجنة، في نشرتها اليومية، أن أغلب حالات الاشتباه جاءت في الضالع يليها عدن، فيما توزعت الإصابات المؤكدة بواقع (8 في عدن، 6 في تعز، 7 في حضرموت، 3 في كل من شبوة والبيضاء).

 

ووفقا للجنة، تم تسجيل حالة وفاة واحدة في تعز، بالاضافة إلى (36) حالة شفاء، منها (27) في حضرموت، و(7) في شبوة، وحالتان في لحج.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6723) حالة، منها (1316) حالة وفاة، و(3375) حالة شفاء

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا