شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مسيرة باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، معربةً عن تضامنها مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للدفاع عن سلامة أراضيها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.



وأكدت الخارجية البحرينية، أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشيدةً بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الطائرة وتدميرها