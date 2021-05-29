شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقصف أحياء سكنية في التحيتا جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، استهداف الأعيان السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المختلفة.



وأفادت مصادر محلية في التحيتا أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأحياء الآهلة بالسكان في شمال مركز المدينة.

وبحسب المصادر، فإن الاستهداف الذي نفذته المليشيات على الأحياء السكنية تسبب بحالة من الذعر والخوف في صفوف المدنيين لا سميا النساء والأطفال وكبار السن.

ويأتي استهداف الميليشيات الحوثية بعد مرور يوم واحد من ارتكابها لجريمة بحق 4 اطفال اصيبوا بجروح متفرقة إثر هجوم حوثي بطائرة مسيرة استهدفت محيط إحدى المدارس في المديرية ذاتها