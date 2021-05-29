عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزاع 85 لغما من مخلفات ميليشيا الحوثي في باب المندب

السبت 29 مايو 2021

الخليج 365

تمكنت فرق هندسية تابعة لمشروع مسام لنزع الألغام، خلال اليومين الماضيين، من انتزاع 85 لغماً من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية باب المندب بالساحل الغربي.



وقال مصدر هندسي أن اربع فرق هندسية من مشروع قامت بعمليات مسح واسعة في مناطق بباب المندب لتطهيرها من الألغام.

وأكد أن الفرق الهندسية انتزعت 85 لغماً من مخلفات ميليشيات الحوثي، وقامت بتفكيكها ونقلها إلى أماكن آمنة تمهيداً لتفجيرها وإتلافها بعيداً عن المواطنين.

واشار إلى أن عمليات المسح والتطهير لا تزال مستمرة من قبل الفرق الهندسية المكلفة لإزالة وانتزاع الألغام لما تشكله من تهديد وخطورة على حياة المواطنين.

ويأتي هذا ضمن الجهود الإنسانية لمشروع مسام لتطهير اليمن عامة ومناطق الساحل الغربي المحررة خاصة، من مخلفات الميليشيات الحوثية التي حصدت آلاف الأبرياء وتسببت في اعاقات وتشوهات لآلاف آخرين.