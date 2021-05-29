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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "اليمنية" تعلن عن نظام حجوزات جديد للمسافرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمنية تعلن عن نظام حجوزات جديد للمسافرين
السبت 29 مايو 2021
الخليج 365
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية أنها انتقلت رسمياً إلى نظام جديد خاص بالحجوزات والتذاكر يسمى Hitit-Crane.
وذكرت في بلاغ، أن هذا النظام هو ونظام تركي تستخدمة الخطوط الجوية التركية والعديد من الشركات العالمية.
ويسهل النظام عمليات الحجز وقطع التذاكر والغاء الرحلات وتأجيلها وغيرها من المزايا؛ وفقا للبلاغ.
وبحسب البلاغ، يتيح النظام أكثر من طريقة للمسافرين للحجز والسفر.
وفي وقت سابق، أعلنت اليمنية إدخال طائرتين وصيانة طائرتين أخريتين.