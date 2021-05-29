عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمنية تعلن عن نظام حجوزات جديد للمسافرين

السبت 29 مايو 2021

الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية أنها انتقلت رسمياً إلى نظام جديد خاص بالحجوزات والتذاكر يسمى Hitit-Crane.



وذكرت في بلاغ، أن هذا النظام هو ونظام تركي تستخدمة الخطوط الجوية التركية والعديد من الشركات العالمية.

ويسهل النظام عمليات الحجز وقطع التذاكر والغاء الرحلات وتأجيلها وغيرها من المزايا؛ وفقا للبلاغ.

وبحسب البلاغ، يتيح النظام أكثر من طريقة للمسافرين للحجز والسفر.

وفي وقت سابق، أعلنت اليمنية إدخال طائرتين وصيانة طائرتين أخريتين.