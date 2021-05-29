عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يعترض مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

السبت 29 مايو 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.



وأشار التحالف، في بيان، إلى أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

والإثنين الماضي أعلن التحالف العربي اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في جنوب البحر الأحمر.

وأكد أنه تمكن من إزالة وتدمير 205 ألغام بحرية زرعتها مليشيات الحوثي عشوائيًا.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.