الحوثيون يسطون على مستحقات أطباء وكوادر مستشفى الثورة بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - حرمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، موظفي وكوادر مستشفى الثورة في العاصمة صنعاء، من الحصول على مستحقاتهم الشهرية، التي كانوا يحصلون عليها من عائدات المستشفى.

وقال موظفون في مستشفى الثورة بصنعاء لمراسل "يمن شباب نت"، "إن إدارة المستشفى التابعة للحوثيين، منعت صرف مستحقاتهم المالية التي كانت تصرف لهم من عائدات المستشفى، دون أدنى مسؤولية إزاء الظروف القاسية التي يعيشونها منذ إنقطاع رواتبهم".

والأربعاء، نظّم أطباء وموظفين بالمستشفى، وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم، ورفض الابتزاز التي يتعرضون لها من قبل إدارة المستشفى التابعة للميليشات الحوثية".

يشار إلى أن موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، يعيشون في ظل ظروف معيشة صعبة؛ نتيجة استمرار انقطاع رواتبهم للعام الخامس على التوالي.