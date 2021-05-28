شكرا لبحثكم عن خبر مهرب وعشرة كيلو مخدرات في قبضة حسان ابين .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقطة حسان تطيح بمهرب وبحوزته عشرة كيلو من الحشيش المخدر

ابين /المركز الاعلامي

تمكنت نقطة مثلت حسان التابعة لقوات الحزام الأمني محافظة أبين من الإطاحة بمهرب حاول ادخال مادة الحشيش المخدر إلى العاصمة عدن.

واوضحت عمليات الحزام الأمني بمحافظة أبين "اثناء عملية التفتيش الروتيني للمركبات عثر افراد نقطة مثلث حسان على عشرة كيلو من مادة الحشيش المخدر على متن سيارة نوع كرولا قادمة من محافظة المهرة في طريقها للعاصمة عدن .

واضافت عمليات الحزام "ان التحقيقات الأولية مع المهرب قادت في التوصل إلى أحد شركاءه الذي يسكن في مدينة جعار حيث تم القبض عليه متلبسا بكمين محكم نفذته قوات الحزام الأمني، ليتم ايداعهم الحجز وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين بقيادة العميد عبداللطيف السيد قد حققت إنجازات كبيرة في محاربة الإرهاب وضبط عمليات التهريب والخارجين عن القانون وتقوم بدور كبير في ضبط الأمن والاستقرار في المحافظة

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الجمعة 28مايو2021