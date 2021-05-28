صحيفة إماراتية تكشف تفاصيل الضغوط الدولية على الحوثي لاستئناف محادثات السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 مايو 2021

أكدت صحيفة البيان الإماراتية، أن هناك ضغوط دولية تمارس على مليشيات الحوثي الإرهابية لإجبارها على استناف مباحثات السلام الأممية. وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى رفض المليشيا المدعومة من إيران لقاء المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، قبل أسبوعين، هربًا من مناقشة خطته لوقف القتال. وأوضحت أن هناك إجماع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ووسطاء إقليميين، لدفع المليشيا الحوثية الإرهابية إلى وقف النار.

