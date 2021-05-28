ماذا حدث في مشاورات غريفيث بعمان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 مايو 2021

غادر المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث، سلطنة عمان، عقب جولة مباحثات مع كبار المسؤولين العمّانيين. وكشف في بيان، اليوم الجمعة، أن المباحثات تطرقت إلى التوصّل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، والتزام الأطراف بإعادة إطلاق عملية سياسية لإنهاء النزاع. وأوضح أن الدعم الدولي والإقليمي المستمرين، يؤكدان أنه لا يزال بإمكان أطراف الصراع اغتنام الفرصة والتقدّم نحو حلّ للنزاع.

