عاجل.. إحباط تهريب كمية حشيش ضخمة إلى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 مايو 2021

نجحت الأجهزة الأمنية في نقطة مثلث، حسان بمحافظة أبين، اليوم الجمعة، في إلقاء القبض على مهرب مخدرات بطريقه إلى العاصمة عدن. وعثر أفراد النقطة، خلال تفتيش سيارة المتهم، على 10 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، جلبها من محافظة المهرة. واعترف المهرب على شريكه المقيم في مدينة جعار، وألقت القبض عليه، وأودعتهما الحجز، استعدادًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

