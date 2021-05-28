شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة صوب 4 جبهات .. وهذا هو من يترأسها ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مطلع عن تعزيزات حوثية كبيرة تحركت إلى جبهات الكسارة والمشجح والزور وذنة في مأرب .

وقال المصدر إن التعزيزات نزلت من القمة بكحلان عفار بعد أن حشدها القيادي الحوثي علي الفقيه والملقب بـ "أبو نضال

وأشار أن الفقيه استلم من قيادي حوثي يُدعى "أبو ربيش الخيواني" خمسين ألف ريال على كل فرد من أبناء كحلان والقمة وبني عشب من أجل الدفع بهم صوب مأرب.

ومساءا كشف مصدر عسكري عن قيام المليشيا الحوثية بزرع عبوات ناسفة وألغام في عدة مناطق تحت سيطرتها بمأرب.

وقال المصدر إن ‏مليشيا الحوثي قامت بزرع الألغام والعبوات الناسفة في العبارات الرابطة بين مفرق هيلان والكسارة كما تقوم بزرع التباب كذلك بالكسارة والمشجح.