اليمنية تقول انها اصبحت تستخدم نظاما تركيا لحجوزاتها

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الخطوط الجوية اليمنية انها إنتقلت رسمياً امس الخميس إلى نظام الحجوزات والتذاكر الجديد والمسمى Hitit-Crane. وهذا النظام هو ونظام تركي تستخدمة الخطوط الجوية التركية والعديد من الشركات العالمية. ويسهل النظام عمليات الحجز وقطع التذاكر والغاء الرحلات وتأجيلها وغيرها من المزايا. ويتيح النظام اكثر من طريقة للمسافرين للحجز والسفر. وقد رفع موظفو الشركة برقية شكر وتقدير لرئيس مجلس الإدارة الكابتن أحمد مسعود العلواني الذي يعمل على تطوير الشركة وتحسين خدماتها بأفضل البرامج والمعدات وبأقل التكاليف ومن خلال حُسن إدارته تم إدخال طائرتين في أقل من سنتين وصيانة طائرتين صيانة كاملة ومعالجة العديد من الأمور التي تخدم الموظفين وترفع من معنوياتهم.

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