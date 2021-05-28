شكرا لبحثكم عن خبر ابشع طريقة انتحار يشهدها اليمن .. مواطن يلقي باولاده من قمة الجبل ثم يلحقهم " صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن السبب الذي دفع بمواطن يمني بالتضحية باطفاله وازهاق ارواحهم والتخلص من حياته بعدهم في حادثة هي الابشع على المستوى الإنساني .

وقالت مصادر ان المواطن ي وهو أب لثلاثة أطفال قام مع غروب الشمس بالتوجه باطفاله الى اعلى جبل يطل على قريته في منطقة السحول بمدينة إب , و دفع باثنين من أطفاله الصغار من اعلي قمه الجبل قبل ان يمسك با ابنته ويدفع بنفسه و ب ابنته الي أسفل الجبل.

وبحسب المصادر قالت ان الأب يعتقد انه يعاني من مرض نفسي بعد زواج زوجته وام اطفاله بعد ان وقع الطلاق بينهما .

وأكدت المصادر وفاة الأب علي الفور هو ابنائه فيما زال واحد من الابناء يصارع الموت في احد المستشفيات في مدينه اب .

هذا ولاقت الحادثة استياء واستنكار شعبي واسع بعد ان تكرر في الآونة الأخيرة حوادث القتل بين العائلة الواحدة والتي أصبحت تثير الدهشة والاشمئزاز وسط مجتمع يعرف بتدينه وايمانه و بالرحمة والعطف وتماسكه الأسري .