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شكرا لبحثكم عن خبر ابشع طريقة انتحار يشهدها اليمن .. مواطن يلقي باولاده من قمة الجبل ثم يلحقهم " صورة" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن السبب الذي دفع بمواطن يمني بالتضحية باطفاله وازهاق ارواحهم والتخلص من حياته بعدهم في حادثة هي الابشع على المستوى الإنساني .
وقالت مصادر ان المواطن ي وهو أب لثلاثة أطفال قام مع غروب الشمس بالتوجه باطفاله الى اعلى جبل يطل على قريته في منطقة السحول بمدينة إب , و دفع باثنين من أطفاله الصغار من اعلي قمه الجبل قبل ان يمسك با ابنته ويدفع بنفسه و ب ابنته الي أسفل الجبل.
وبحسب المصادر قالت ان الأب يعتقد انه يعاني من مرض نفسي بعد زواج زوجته وام اطفاله بعد ان وقع الطلاق بينهما .
وأكدت المصادر وفاة الأب علي الفور هو ابنائه فيما زال واحد من الابناء يصارع الموت في احد المستشفيات في مدينه اب .
هذا ولاقت الحادثة استياء واستنكار شعبي واسع بعد ان تكرر في الآونة الأخيرة حوادث القتل بين العائلة الواحدة والتي أصبحت تثير الدهشة والاشمئزاز وسط مجتمع يعرف بتدينه وايمانه و بالرحمة والعطف وتماسكه الأسري .
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