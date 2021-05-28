شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يعيد تشكيل وفده المفاوض لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المجلس الانتقالي انه ينوي ارسال وفده المفاوض الى المملكة العربية السعودية خلال يومين. والوفد مهمته استكمال تطبيق اتفاق الرياض الذي تعثر. وقالت مصادر قيادية لصحيفة عدن الغد المجلس سيرسل وفده السياسي المكون من ٦ اشخاص. واشار المصدر الى الوفد سيغادر خلال يومين. ويأتي على رأس الوفد القيادي يحيى غالب الشعيبي الذي منعت الرياض دخوله الى اراضيها اكثر من مرة بحجة ارتباطه باطراف ايرانية. وعلق السياسي حسين الدياني شارحا الزيارة بالقول: "سيغادر الوفد المفاوض للمجلس الأنتقالي الجنوبي الى العاصمة السعودية الرياض خلال اليومين القادمة والمكون من : الدكتور ناصر الخبجي الأستاذ علي الكثيري العميد ناصر حويدر الاستاذ يحيى غالب الشعيبي الأستاذ انيس الشرفي

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