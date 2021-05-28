وزارة التربية: امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكدت اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم ،يوم الأربعاء، إجراء اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021م في وقتها المحدد ابتداء من يوم الأحد بعد القادم الموافق 6 يونيو 2021م.



وخلال اجتماع مرئي للوزارة شدد رئيس اللجنة نائب وزير التربية الدكتور علي العباب على "ضرورة العمل لتسيير وإخراج الاختبارات لهذا العام بالشكل المطلوب والمرضي"، حسب وكالة سبأ الرسمية



وأكد الإجتماع، على "الموعد النهائي لبدء اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021م والمحدد بتاريخ 6/ 6 /2021م ، بحسب التوصيات التي أكدت عليها اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا في الجمهورية اليمنية .



وأقر الإجتماع، آلية العمل على مبدأ التباعد الاجتماعي في قاعات الاختبارات أثناء تأدية الطلاب اختباراتهم وتوفير ادوات التعقيم والأمن السلامة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكشوفات المناداة للطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات شهادة الثانوية العامة للعام 2020-2021م ، وأسماء رئيس وأعضاء اللجان الفرعية بالمحافظات ، وكذلك آلية اختيار رئيس وأعضاء الكونترول في المحافظات ( عدن - حضرموت الساحل - تعز - مأرب ) ، وتشكيل اللجان الإشرافية لسير اختبارات الثانوية العامة على مستوى المحافظات .

