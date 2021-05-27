شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزُبيدي يلتقي بالوفد المفاوض الذي سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى عيدروس الزُبيدي صباح اليوم الخميس، برئيس وأعضاء الوفد التفاوضي الذي سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة المملكة العربية السعوديه لاستئناف مباحثات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.



وخلال اللقاء حثّ الرئيس القائد، رئيس وأعضاء الوفد التفاوضي على بذل المزيد من الجهود لتسيير أعمال تنفيذ الاتفاق خلال المفاوضات، مشيداً بما حققه الوفد من نجاحات خلال الفترة الماضية.

وأكد على حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح اتفاق الرياض، لكونه الممر الآمن للجميع للخروج من الوضع المعقد في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة.

حضر اللقاء نائب رئيس الإدارة العامة للعلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ محمد الغيثي.