اللجنة التنفيذية للتعبئة والإسناد بمأرب تقر تشكيل لجانها الفرعية في المديريات وآليات عملها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أقرت اللجنة التنفيذية للتعبئة والإسناد، اليوم، في اجتماعها برئاسة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، تشكيل اللجان الفرعية بالمديريات وآليات عملها لتعزيز الالتفاف المجتمعي إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وناقش الاجتماع بحضور مدراء عموم مديريات مأرب، الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتدشين التعبئة والإسناد بعاصمة المحافظة والمديريات، والخطوات التالية لدعم المعركة الوطنية لاستعادة الدولة والانتصار للجمهورية والثورة وتضحيات الأحرار من أبناء اليمن.

وأكد المحافظ العرادة، أن عملية التعبئة والإسناد جاءت بناءا على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لإسناد الجيش الوطني في معركة تحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لمليشيا الحوثي.

وأشار إلى الدور المنوط على اللجان الفرعية بالمديريات في حشد الطاقات البشرية والمادية باتجاه المعركة الوطنية المفصلية، وبما يعزز نضالات أبطال الجيش في مختلف ميادين وجبهات القتال.

وأشاد محافظ مأرب، بالالتفاف الشعبي من أبناء وقبائل محافظة مأرب وسكان المحافظة من أحرار اليمن بمختلف انتماءاتهم إلى جانب الجيش الوطني، واصطفافهم خلف القيادة السياسية والجمهورية، وتضحياتهم الكبيرة التي كان لها الأثر الكبير في كبح جماح المليشيا وردعها.

وشدد على ضرورة وأهمية المزيد من الالتفاف والالتحام بالجيش والمقاومة وبذل أقصى الطاقات لاستكمال معركة تحرير الوطن.

وثمن الاهتمام والمتابعة المستمرة والحثيثة من قبل فخامة رئيس الجمهورية ونائبه ودولة رئيس الوزراء وقيادات الدولة واهتمامهم بالمعركة التي تخوضها مأرب وإلى جانبها كل أبناء اليمن.. مشيداً في ذات السياق بالموقف التاريخي للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف، خاصة في هذه المرحلة من تاريخ اليمن والمنطقة.