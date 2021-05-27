وزير الخارجية وشؤون المغتربين في موسكو يلتقي السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة الروسية موسكو، بالسفراء العرب المعتمدين في جمهورية روسيا الاتحادية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وفي اللقاء، أطلع وزير الخارجية السفراء على تطورات الاوضاع في بلادنا ونتائج زيارته .. موضحاً أنه ناقش مع المسؤولين الروس التطورات السياسية والعسكرية في الملف اليمني وأهمية الدور الروسي في الدفع بجهود السلام في اليمن .

واشار بن مبارك إلى أن ان الهدف من زيارته لموسكو هو التنسيق مع الجانب الروسي بشأن جهود احلال السلام والتأكيد على الثوابت الوطنية والعمل على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .. منوهاً بأهمية دعم السفراء العرب للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة اليمنية وتوحيد الجهود للدفاع عن الامن القومي العربي .

من جانبهم اكد السفراء العرب دعمهم للجهود التي تبذلها الدبلوماسية اليمنية ومساعي السلام التي تتبناها الحكومة اليمنية لاستعادة الامن والاستقرار ووقوفهم الى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه .