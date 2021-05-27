تعسفات وابتزازات مالية.. أفران "تعز" تهدد بإغلاق أبوابها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت نقابة الأفران والمخابر في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) الخميس، عدم قدرتها على الاستمرار بتقديم خدماتها.

وأرجعت النقابة في بيان مقتضب، أطلع عليه "يمن شباب نت"، الأسباب إلى الارتفاع الجنوبي للأسعار و تزايد ما وصفتها بـ "التعسفات والابتزاز المالي" من قبل الصناعة والتجارة.

وقالت إن "السلطة المحلية لم تستجيب لتخفيف الاعباء عنهم".

وهددت النقابة بإغلاق كافة الأفران يوم السبت المقبل.

وحاول "يمن شباب نت"، التواصل مع مدير مكتب الصناعة والتجارة للتعليق حول الموضوع، إلا أنه لم يرد على المكالمة.

يأتي إعلان نقابة الأفران في الوقت الذي تشهد المدينة احتجاجات شعبية للتنديد بتردي الخدمات وارتفاع أسعار السلع الأساسية والكهرباء.

وفي وقت سابق الخميس، تظاهر المئات من أبناء مدينة تعز للمطالبة برحيل من وصفوهم بـ"الفاسدين" من مسؤولي السلطة المحلية.

