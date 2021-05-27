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 قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي في جبهة التحيتا بالساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

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أوقعت القوات المشتركة، اليوم الخميس، قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة التحيتا، بالساحل الغربي.

 

واستهدفت وحدات القوات المشتركة، عناصر المليشيا المدعومة من يران، ردًا على استهداف المدنيين بقذيفة ألقتها طائرة مُسيرة، خلفت أربعة أطفال جرحى.

 

وركزت نيرانها على ثكنات وأوكار المليشيات الإجرامية، في مناطق نائية جنوب شرق مركز المديرية، وكبدتها خسائر فادحة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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