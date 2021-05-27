تأهيل 30 كادرا من قيادات منظمات المجتمع المدني في مأرب بمجال التوثيق الاحترافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في مدينة مأرب، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل 30 متدربا ومتدربة من قيادات منظمات المجتمع المدني في مأرب بمجال التوثيق الاحترافي لأعمال وأنشطة منظماتهم نفذها ائتلاف سبأ للإغاثة والتنمية بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب.



وأكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب عبدالحكيم القيسي، أهمية إقامة مثل هذه الدورات لتدريب وتأهيل كوادر منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها والإسهام بتحقيق أهدافها وتطوير أدائها وتحسين مستوى خدماتها الإغاثية والإنسانية.

من جانبه أشار رئيس ائتلاف سبأ للإغاثة والتنمية عبدالله جمالة، إلى أن هذه الدورة هي جزء من مشروع برامجي مرحلي وتستهدف قيادات منظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدراتهم وإكسابهم الخبرات الكافية وفي مقدمتها التوثيق العلمي والمهني للمشاريع والبرامج والأنشطة التي تنفذها منظماتهم بما ينعكس إيجابا على عملهم الخدمي والطوعي في الميدان.