اختتام الدورة الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة رئيس مجلس النواب البركاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم الإتحاد البرلماني الدولي، اليوم، اجتماعات الدورة الـ 142، بمشاركة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ونائبيه محمد الشدادي والمهندس محسن باصرة وعدد من أعضاء المجلس.



وأقر الاتحاد، عقد اجتماع في سبتمبر القادم، لرؤساء البرلمانات العالمية بالتنسيق مع الأمم المتحدة الدولية والاتحاد البرلماني الدولي في مدينة فيينا عاصمة جمهورية النمسا.

وكان المجتمعون قد واصلوا في جلسات اليوم الاستماع لكلمات رؤساء البرلمانات العالمية، كما جرى مناقشة قرار بشأن الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلام والأمن ضد التهديدات والصراعات الناتجة عن الكوارث المتعلقة بالمناخ وعواقبها والقرار الخاص بشأن تعميم الرقمنة والاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستمع المشاركون، إلى تقارير اللجان الدائمة والتقرير الخاص بموضوع التغلب على وباء كورونا وبناء غد أفضل ودور البرلمانات، وكذا القرارات الصادرة عن اجتماعات الجمعية واعتماد الوثيقة الختامية للدورة الحالية.

وكان القائم بأعمال أمين عام مجلس النواب مبخوت بن ماضي، قد شارك في الجلسة الصباحية المخصصة لأمناء عموم مجالس النواب المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

وناقشت الجلسة التي رأسها الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي مارتن شنجونج، سُبل تعزيز التعاون المشترك للأمانات العامة للبرلمانات العالمية، وكذا مناقشة دورها وتنظيم عملها في زمن جائحة وباء كورونا.