الارياني يناقش مع أمين عام المنظمة العالمية للسياحة سبل إعادة تنشيط القطاع السياحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شهد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الخميس، حفل اختتام دورة توحيد المفاهيم لكوكبة من الضباط الخريجين من الكليات والمعاهد العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ونقل وزير الدفاع، إلى الخريجين تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، بمناسبة العيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية وبمناسبة تخرجهم.

واستعرض وزير الدفاع الأوضاع والظروف التي تمر بها بلادنا منذ العام 2014 جراء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، مشيراً إلى الدور المطلوب من كوادر القوات المسلحة والشباب في إنقاذ اليمن وتحريره من هذه الشرذمة الضالة.

وتطرق إلى استمرار جهود اعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية وفق أسس علمية وعقيدة وطنية سليمة في مرحلة استثنائية.. وحث الخريجين على نقل ما اكتسبوه من المعرفة إلى الميادين والمواقع التي سيلتحقون بها.

وقال إن الشعب اليمني ينتظر النصر الذي سيتحقق على أيدي أبناء القوات المسلحة وإلى جانبهم كل الشرفاء من ابناء الوطن، ضد هذه العصابة الكهنوتية التي تريد اعادة اليمن لعصور الظلام والجهالة.

وأكد وزير الدفاع استمرار القوات المسلحة في معركة الدفاع عن العقيدة وعن الكرامة العربية والاسلامية وبذل الغالي والنفيس حتى تحرير كامل تراب اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لكل أبناء الشعب.

واضاف "اضطررنا لخوض هذه الحرب دفاعًا عن الوطن وعن الحرية والكرامة، وعن الهوية والثوابت الوطنية، وليس امامنا من خيار سوى النصر".

وعبّر الفريق المقدشي عن الشكر والتقدير للاشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تقف الى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة وتقدم الدعم والاسناد الكبير للعمليات القتالية واستيعاب منتسبي الجيش اليمني في الكليات العسكرية.

من جانبهم، عبّر الخريجون عن شكرهم لقيادة وزارة الدفاع على اهتمامها بجانب التدريب والتأهيل لمنتسبي المؤسسة العسكرية، مشيرين إلى الأهمية التي مثّلتها هذه الدورات التي ستحدث تحولًا كبيرًا في حياتهم العسكرية.. مؤكدين أنهم رهن إشارة القيادة العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة إليهم ومواصلة مشوارهم النضالي في ظل الدولة الاتحادية ونظامها الجمهوري.

وجرى خلال الحفل الذي حضره نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع اللواء الركن أحمد العابسي، وعدد من مدراء الدوائر بوزارة الدفاع، تكريم المتفوقين من خريجي الكليات العسكرية والمعاهد التدريبية بالدول الشقيقة والصديقة.