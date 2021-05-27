الارياني يناقش مع أمين عام المنظمة العالمية للسياحة سبل إعادة تنشيط القطاع السياحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم الخميس، بالأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة زوراب بولوكاشيفيلى، على هامش الاجتماع الـ 47 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأطلع الوزير الارياني أمين عام المنظمة العالمية للسياحة على وضع السياحة في اليمن وما تعرضت له من الدمار والانهيار المريع، منذ انقلاب مليشيا الحوثي، وما تسببت فيه حربها الكارثية على القطاع السياحي منذ ست سنوات.

واشار الى ما تمتلكه اليمن من مقومات سياحية وموروث سياحي كبير علاوة على التراث الحضاري والإنساني الذي تزخر به اليمن، موضحاً أن الحرب الحوثية أثرت على هذا القطاع الحيوي بشكل كبير جداً.

وأوضح أن مليشيات الحوثي استخدمت المنشآت السياحية في أغراض مليشياوية، ودمرت مواقع سياحية استهدفتها بالقصف والتفجير، كما أبعدت الكوادر الفنية والإدارية ونهبت حقوقهم، داعياً إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية.

وتطرق الارياني الى التدمير الممنهج للآثار اليمينة خلال السنوات الماضية، بالنهب والتهريب والبيع، والاستهداف المباشر بالتفجير والقصف والتحويل لمخازن أسلحة وثكنات عسكرية؛ مؤكدا قيامَ قياداتٍ حوثية بتهريب آلاف القطع والمخطوطات الأثرية إلى خارج اليمن بعد سرقتها من متاحفَ ومواقعَ أثرية.

وأعرب عن تطلع الحكومة في إعادة النشاط السياحي إلى ما كان عليه قبل الحرب، وإعادة البنية السياحية وتطوير هذا القطاع ليقوم بدوره.

من جانبه أعرب أمين عام المنظمة العالمية للسياحة عن استعداد المنظمة للتعاون من الحكومة اليمنية في المجال السياحي، وتقديم أوجه الدعم الفني والتدريبي.

وخلال اللقاء تم مناقشة بنود اتفاق سيتم ابرامه بين الوزارة والمنظمة، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل للقطاع السياحي في اليمن والعاملين فيه.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام والثقافة والسياحة لقطاع السياحة جعفر أبو بكر ، والمدير الإقليمي للمنظمة العالمية للسياحة لمنطقة الشرق الأوسط بسمة الميمان.