شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاصبحي يلتقي عميد كلية العلوم القانونية بالرباط لتعزيز الدعم المقدم لليمنيين بالجامعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي اليوم مع عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط الدكتور فريد الباشا التعاون المشترك وتعزيز الدعم المقدم للدارسين والباحثين اليمنيين في الجامعة، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



وأطلع الاصبحي على برنامج الكلية الخاص بتقديم العون القانوني والتدريب العملي لسير المحاكم.

وتم الإتفاق على التنسيق لإقامة نشاط حول التعريف بالمشترك الثقافي بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب بين الكليات في اليمن والمغرب.