مناقشة الجهود الإنسانية لبعثة الصليب الأحمر في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن كاثرينا ريتز الجهود الإنسانية التي يقوم بها الصليب الأحمر، بالإضافة الى التسهيلات المقدمة من الحكومة اليمنية لانجاح مهام اللجنة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأشاد وكيل وزارة الخارجية بدور الصليب الأحمر خلال صفقة تبادل الأسرى التي تمت في أكتوبر العام الماضي، كما تم التطرق الى الوضع الإنساني الذي تشهده محافظة مأرب جراء التعنت والحرب العبثية التي تشنها مليشيات الحوثي على المحافظة، برغم احتضانها لإعداد كبيرة من مخيمات النازحين الفارين من سيطرة المليشيا.

واكد استعداد الحكومة الشرعية لتقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها اللجنة، مستعرضاً الاسباب الرئيسية التي ادت إلى تفاقم الاوضاع الانسانية في اليمن والمتمثلة في المقام الأول بالانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والاستيلاء على مقدرات الدولة اليمنية.

بدورها، اشادت رئيسة بعثة الصليب الأحمر، بالتعاون والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الشرعية، في سبيل انجاز اللجنة لمهامها، مؤكدة عزمها على مواصلة دورها الإنساني حتى يعود لليمن أمنه واستقراره وازدهاره.