افتتاح أول ميزان للشاحنات بمحافظة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ شبوة محمد عديو اليوم أول ميزان لوزن الشاحنات بالمحافظة والذي تم تشييده وتجهيزه في المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة عتق بتكلفة 190 ألف دولار، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واكد المحافظ على أهمية وحيوية إنشاء هذا الميزان المحوري والذي سيدار من قبل فرع صندوق صيانة الطرق والجسور لحماية الطرق والجسور من الحمولة الزائدة للشاحنات .. موضحا بانه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة افتتاح ميزان مماثل في أحدى المداخل الأخرى للمدينة .

وأكد المحافظ ان جميع الموارد المالية التي سيتم تحصيلها على الشاحنات المخالفة للحمولة عبر هذه الميازين سيتم تسخيرها لصالح أعمال الصيانة والترميم في الطرقات التي تستخدمها تلك الشاحنات ، داعيا الجميع إلى الاضطلاع كلا بدوره في الحفاظ على الطرق وصيانتها باعتبارها أحدى شرايين الحياة للمواطن .