بن مبارك وبجدانوف يناقشان جهود السلام في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق والاوسط وافريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بجدانوف، جهود السلام في اليمن والدر الروسي في المرحلة القادمة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واستعرض بن مبارك مستجدات الاوضاع السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية..مؤكداً بان الحكومة سوف تستمر في التعاطي الجاد مع كافة مبادرات وجهود السلام من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم وفق المرجعيات الثلاث برغم كل المعوقات التي تضعها الميلشيات الحوثية في وجه عملية السلام واستمرارها في تصعيد عملياتها العسكرية على محافظة مأرب التي يقطنها اكثر من اربعة ملايين مواطن معظمهم من النازحين الذين لجأوا اليها من مناطق سيطرة الميليشيات.

واوضح وزير الخارجية، خطورة مشاريع التجزئة على مستقبل اليمن وامنه واستقراره..مشدداً على ان اليمن الواحد الذي يحتضن جميع ابناءه وتتساوى فيه الحقوق وتوزع فيه السلطة والثروة بصورة عادلة يشكل ضمانه حقيقة للامن والسلم في اليمن والمنطقة.

وتطرق بن مبارك لاهمية البحث في فرص استئناف التعاون الثنائي بين البلدين.. لافتاً للعلاقات التاريخية بين البلدين والتي تمتد لعقود من الزمن.

من جانبه اكد بجدانوف دعم بلاده لجهود السلام الرامية للوصول الى حل سياسي شامل ينهي الحرب ويحقق السلام والاستقرار في اليمن..مجدداً التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم اليمن والحفاظ على وحدته واستقراره وسلامة اراضيه .

حضر اللقاء سفير اليمن في موسكو أحمد الوحيشي، ورئيس دائرة مكتب الوزير السفير عبدالقادر هادي.