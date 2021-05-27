بن مبارك يناقش مع مجلس الاتحاد الروسي تطورات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك في موسكو مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي جريجوري كاراسين التطورات السياسية في اليمن واهمية الدور الروسي في الدفع بجهود احلال السلام في اليمن.



وجدد بن مبارك التأكيد على رغبة الحكومة اليمنية الشرعية في تحقيق السلام الشامل والعادل وانهاء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي على ابناء الشعب اليمني، مشيراً الى دعم الحكومة اليمنية للجهود الدولية التي تبذل للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار في اليمن، وتعاطيها المسئول مع كافة مبادرات وجهود السلام، محملاَ مليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة تلك الجهود والاستمرار في حربها العبثية التي خلفت أسوأ كارثة انسانية في العالم.

ولفت الى استمرار العدوان الحوثي على مأرب التي باتت اكبر تجمع للنازحين واستمرارها في قصف الاحياء المدنية ومخيمات النازحين بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة، ورفضها القبول باعلان وقف اطلاق النار والذي يعتبر أهم خطوة انسانية ستساهم في الذهاب الى معالجات حول بقية القضايا.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد المؤسستين الامنية والعسكرية خدمة لمصلحة الشعب اليمني وتمكين الحكومة من القيام بمهامها وتوفير الخدمات العامة ومعالجة الوضع الاقتصادي وتطبيع الحياة والاوضاع العامة في كافة المناطق المحررة واعادة اعمار ما خلفته الحرب، وضرورة اعادة تفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح العليا للبلدين.

من جانبه أكد المسئول الروسي على أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين البلدين، مؤكدا حرص روسيا على استقرار الاوضاع في اليمن ووقوفها الى جانب وحدته واستقراره وسلامة اراضيه.

حضر اللقاء سفير اليمن في موسكو أحمد الوحيشي.