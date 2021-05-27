لقاء موسع بمشاركة بحيبح وبن عديو يناقش وضع القطاع الصحي في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء موسع عقد اليوم في محافظة شبوة، ضم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظ شبوة محمد بن عديو، وقيادة مكتب الصحة والسكان ومنسقي البرامج الصحية ومديري مراكز غسيل الكلى والأورام بالمحافظة ومدراء الصحة ومنسقي البرامج الصحية في مديريات شبوة، وضع قطاع الصحة والسكان في شبوة وأبرز المشاكل والصعوبات التي تواجهه ومتطلباته العملية الضرورية والملحة.



وأشاد وزير الصحة والسكان بالجهود الكبيرة التي تبذل في محافظة شبوة من أجل الإرتقاء بأوضاع ونشاط القطاع الصحي فيها نحو الأفضل .. مثنيا على الدعم والمساعدة التي تقدمها قيادة السلطة المحلية لهذا القطاع الحيوي والهام وتذليل العديد من الاشكاليات التي تواجهه.

وأكد حرص قيادة الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع قيادة المحافظة والجهات المانحة على العمل الجاد والدؤوب من أجل تذليل ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تعترض قطاع الصحة بمحافظة شبوة وتوفير متطلباته العملية الأساسية أولا بأول وبحسب الإمكانيات المتاحة .. مشددا على ضرورة اضطلاع جميع منتسبي هذا القطاع بمسؤولياتهم وواجباتهم العملية كاملة تجاه تعزيز وتطوير عمل ونشاط الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة بالصورة المنشودة.

من جانبه أكد المحافظ بن عديو، أهمية زيارة وزير الصحة إلى شبوة، كونها ستساهم في وضع وتحديد الإجراءات المطلوبة واللازمة لحلحلة الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الصحة في محافظة شبوة .. مبديا استعداد قيادة المحافظة لمواصلة دعمها ومساعدتها لهذا القطاع حتى يتمكن من القيام بدوره الخدمي والتنموي على أكمل وجه.

وكان وزير الصحة والسكان ومحافظ شبوة قد افتتحا مبنى مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة بعد إتمام عملية تأهيله وتأثيثه على نفقة السلطة المحلية في شبوة، بتكلفة بلغت نحو أربعين ألف دولار.