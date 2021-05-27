التفاصيل الكاملة لإحباط هجوم حوثي مزدوج في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة، يوم الأربعاء 26 مايو / آيار 2021م، احباط هجوم بري وبحري وشيك لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهدف تحقيق اختراق صوب مدينة الحديدة لعزل المناطق المحررة جنوب المدينة.



وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، إن مليشيا الحوثي حاولت استغلال إجازة عيد الفطر المبارك ورتبت لهجوم واسع على مواقع القوات المشتركة في حي منظر بمدينة الحديدة إلا أن يقظة القوات المشتركة المرابطة في قطاع منطقة منظر أحبطت الهجوم.

وأوضح أن وحدة من القوات المشتركة رصدت عنصر الاستطلاع المتقدم لمليشيا الحوثي والقبض عليه قبل إعطاء إشارة البدء بالهجوم، مشيراً إلى أن عنصر الاستطلاع أوكلت له مهمة تسلل انتحارية على مرحلتين عبر قوارب الصيادين ثم إكمال المسافة سباحة حتى الوصول لمواقع القوات المشتركة في حي منظر.

وأضاف البيان، إن اعترافات عنصر الاستطلاع كشفت عن تفاصيل خطة الهجوم الحوثي التي تم التحضير لها عبر محورين "بري وبحري".

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيانه، أن خطة هجوم مليشيا الحوثي على منطقة حي المنظر، التي تم إحباطها، انتهاك خطير لاتفاق السويد ومؤشر على توجه المليشيات لاختراق الاتفاق في أي وقت بهدف تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض.