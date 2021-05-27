وزارة التعليم العالي والتدريب المهني تعلن إستنئاف العملية التعليمية في المعاهد السبت القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني، اليوم، إستئناف العملية التعليمية والتدريبية للعام الدارسي 2020 - 2021 في المعاهد المهنية والتقنية أبتداءً من يوم السبت الموافق 29 مايو 2021.



وأكدت الوزارة في تعميم صادر عنها، وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اعتماد يوم السبت يوم عمل وتدريس في المعاهد المهنية والتقنية حتى يستكمل ما تبقى من المقررات الدراسية والتدريبية.. مشددة على ضرورة عمل خطة تعويض للدروس والمفردات النظرية والعملية لكل تخصص بما لا يتجاوز المدة المحددة للعام الدراسي الواردة في التقويم .

واشار التعميم إلى ضرورة تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس بين الطلاب والكادر التعليمي، وذلك من خلال الالتزام بالتعليمات الضرورية التي تتمثل في توعية جميع الطلاب والكادر التدريسي والإداري بإرتداء الكمامات أثناء التواجد داخل المعاهد ، وأهمية التباعد الأجتماعي أثناء المحاضرات النظرية والعلمية، ومنح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أجازة مرضية .