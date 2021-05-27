وزير الصحة يؤكد أن لقاح كورونا مجاني للمواطنين ويتوعد المخالفين بالمحاسبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

الخليج 365 - عدن

أكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح ، إن لقاحات فيروس كورونا " مجانية" للمواطنين.



وقال الوزير بحيبح في تغريدة عبر تويتر، إن "‏لقاحات كورونا مجانية للمواطنين واي رسوم تفرض سنحاسب المخالفين من الموظفين عليها ونحيلهم للتحقيق فيها"

ويأتي تعليق الوزير، بعد ما تداول ناشطون على مواقع التواصل صورا لسندات قبض صرفت لمواطنين ومسافرين أخذوا لقاح كورونا، تحت مسمى" سند قبض خدمات مساندة للقاح" بقيمة ثلاثة آلاف ريال.

واستأنفت وزارة الصحة، الاثنين الماضي، فعاليات التطعيم ضد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعت الوزارة الفئات المستهدفة في هذه المرحلة الى اخذ جرعة اللقاح الوقائية من فيروس كورونا، ومؤكداً سلامة ومأمونية اللقاح.