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إصابة 4 أطفال في هجوم حوثي على مدرسة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

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أصيب 4 أطفال ، الخميس، في هجوم جوي نفذته طائرة بدون طيار لمليشيا الحوثي على مدرسة تعليمية في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

 

 وأسقطت طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران قذائف هاون على مدرسة في مديرية "التحيتا" جنوبي الحديدة، بحسب بيان للقوات اليمنية المشتركة.، وفقا للعين.

 

وقال البيان إن "القذائف التي أسقطتها مسيرة الحوثي وقعت على تجمع للأطفال قرب مدرسة في التحتيا، ما أسفر الهجوم الجوي للمليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا عن إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة".

 

وأوضح البيان أن "فرقا طبية تدخلت في نقل الضحايا الأطفال على الفور والتي تتراوح أعمارهم من 8 إلى 13 عاما إلى مستشفى منظمة أطباء بلا حدود الدولية في مدينة المخا اليمنية على البحر الأحمر".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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