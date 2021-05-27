صحة مأرب تعلن تطعيم 6 الآن مواطن بلقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

الخليج 365 مأرب

في سياق متصل أعلن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمأرب الدكتور عبد العزيز الشدادي، تطعيم نحو ستة آلاف مواطن ضد فيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.



وقال الشدادي - في تصريحات صحفية - إن الفرق سجلت في محافظة مأرب بفضل الله ثم جهود العاملين أكبر تغطية خلال الفترة الماضية على مستوى الجمهورية للمستهدفين في الحملة، من العاملين الصحيين وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وأضاف "بتوجيه من الوزارة تم فتح مراكز لقاح جديدة خاصة بالمسافرين، وأوقفنا عمل اللجان من مهامها الأساسية لتغطية الزحام المهول، ورفع معاناة المغتربين".

وأشار إلى أنه تم تطعيم حوالي ستة آلاف مواطن خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أنهم قاموا بحماية المسافرين من الابتزاز.

وحول حقيقة فرض رسوم على لقاح كورونا قال الشدادي: "تم فرض مبلغ يساوي ريالا واحدا وخمسة وعشرين قرشا سعوديا فقط، لمواجهة هذه التكاليف، وتم تنفيذ هذا الأمر مستندين إلى قانون المشاركة المجتمعية المقر بالوزارة من العام 2006".