الحزام الامني يستعيد مسروقات تقدر قيمتها بالملايين غرب العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

الخليج 365 - عدن

تمكنت قوات الحزام الأمني، خلال عملية نوعية من استرجاع مسروقات من أحدى المخازن التجارية الواقعة بالقرب من مدينة إنماء بمديرية البريقة غرب العاصمة عدن.



و تمكنت قوات الحزام الأمني - القطاع الأول من التعرف على هوية العصابة التي أقدمت على سرقة مخزن بن شاهر للكهربائيات، والذي يحوي كمية كبيرة من الأجهزة الكهربائية والالكترونية تقدر قيمتها قرابة العشرون مليون ريال يمني.

و أشارت المصادر العملياتية، إلى أنه فور تلقي البلاغ من نقطة مفرق مدينة إنماء، قام قائد القطاع الاول النقيب مصطفى عطيري شخصياً بالنزول والأشراف على متابعة تفاصيل الواقعة وجمع المعلومات والاستدلالات والتدقيق في حيثياتها، ورصد المشتبه بهم المتورطين في الواقعة.

و أضافت المصادر، بإنه عقب جهود جبارة استمرت لساعات، تم التوصل إلى هوية مرتكبي عملية السرقة ومقر أقامة أحدهم.

مشيرة إلى أن قوة أمنية مشتركة من القطاعات الأمنية، داهمت منزل المتهم الكائن بمنطقة بئر فضل والعثور في داخله على البضاعة المسروقة.

وأكدت المصادر، إلقاء القبض على شخص يدعى (ف،م) كان متواجداً في المنزل، حيث أحيل للتحقيق في حين تستمر ملاحقة بقية المطلوبين