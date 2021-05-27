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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة عمل خاصة بتحديد التحديات التنموية في وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
استعرضت ورشة عمل خاصة نظمتها اللجنة التحضيرية لمسابقة حضرموت "برايز" اليوم بسيئون، التحديات التي تواجه المكاتب الوزارية والمؤسسات الخدمية والقطاع الخاص في مديريات الوادي محافظة حضرموت، وتحديد أولويتها وإدراجها ضمن المشاريع المقدمة للمسابقة على مستوى مديريات الوادي والصحراء.
وفي افتتاح الورشة استعرض وكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، اهم التحديات التي تواجه المديريات، داعيا الى تحديد المشكلات المرتبطة بالاحتياجات الخدمية للمواطنين.