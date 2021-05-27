ورشة عمل خاصة بتحديد التحديات التنموية في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استعرضت ورشة عمل خاصة نظمتها اللجنة التحضيرية لمسابقة حضرموت "برايز" اليوم بسيئون، التحديات التي تواجه المكاتب الوزارية والمؤسسات الخدمية والقطاع الخاص في مديريات الوادي محافظة حضرموت، وتحديد أولويتها وإدراجها ضمن المشاريع المقدمة للمسابقة على مستوى مديريات الوادي والصحراء.



وفي افتتاح الورشة استعرض وكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، اهم التحديات التي تواجه المديريات، داعيا الى تحديد المشكلات المرتبطة بالاحتياجات الخدمية للمواطنين.