استئناف الدراسة بمعهد أثر للعلوم الطبية بغيل باوزير للعام الدراسي 2020 - 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

استأنف معهد أثر للعلوم الطبية بمديرية غيل باوزير سير الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 - 2021م في مختلف التخصصات الطبية بالمعهد وذلك وفقا للتقويم والخطة الدراسية الوزارية ويضم المعهد تخصصات ( صيدلة، مختبرات، مساعد طبيب، تمريض ).



حيث بدأت المحاضرات العلمية من أول يوم دراسي وسط حضور متميز ونوعي من قبل الطلاب والطالبات وكذلك الهيئة التعليمية للمعهد مع التزامهم بالاجراءات الوقائية والاحترازية من اجل الحفاظ على سلامة الطلاب من انتشار العدوى.

وقد أشاد الدكتور خالد سعيد سنبل عميد معهد أثر للعلوم الطبية بمديرية غيل باوزير بالتزام وانضباط الطلاب والطالبات والكادر التدريسي للمعهد لحضورهم من أول يوم دراسي رسمي بعد قضاء إجازة عيد الفطر المبارك وحرصهم على استكمال المنهج الدراسي في وقته المحدد حسب خطة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مؤكدا أن إدارة المعهد على استعداد لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب وكذلك الكادر التدريسي من أجل إنجاح العملية التعليمية واستكمال ما تبقى من العام الدراسي الحالي 2020 - 2021م بكل سهوله ويسر وكذا التهيئه والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 - 2022م