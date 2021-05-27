كلشات يضع حجر أساس مشروعي أبراج نقل الطاقة وتوريد وتركيب المحطات التحويلية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، حجر الأساس لمشروعي أبراج نقل الطاقة 132 كيلو فولت (المحطة الغازية) خرير - قريو بطول 27 كم، وتوريد وتركيب المحطات التحويلية بقدرة 80 ميجا فولت أمبير.



ويهدف المشروعين البالغ كلفتهما الاجمالية 31 مليون و784 ألف دولار بتمويل من نسبة المحافظة من مبيعات النفط واشراف اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة الأردنية الى معالجة جزء كبير من مشكلات النقل وتصريف الطاقة بقطاع الكهرباء في وادي حضرموت من خلال 3 مراحل وفقا لأولوية الحاجة لها في معالجة الوضع القائم في المنظومة.

الى ذلك تفقد وزير الكهرباء والطاقة ومعه وكيلا محافظة حضرموت عصام الكثيري والمهندس هشام السعيدي سير العمل في محطة التوليد، واستمعا من مدير عام المؤسسة الى شرح واف حول سير العمل والجهود التي تبذل في سبيل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والتغلب على كافة التحديات وفق الامكانيات المتاحة.

وأشاد الوزير باهتمام كوادر وموظفي المؤسسة في الحفاظ على الممتلكات رغم السنوات الطويلة التي مرت عليها، موجها باعداد دراسة كاملة لـ40 ميقات تعمل بالمازوت والديزل والرفع بها للبحث عن مصادر تمويل؛ منوها بأن الوزارة تسعى الى تأسيس فريق فني أو شركة استشارية للنزول الميداني لمناطق الكهرباء بالمحافظات لاعداد دراسة بالمشاريع ذات الاحتياج الضروري لتلك المناطق.