إب تصحو على فاجعة.. وفاة أب وطفليه رموا بأنفسهم من شاهق هروباً من الظروف المعيشية

صحت محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (وسط البلاد) على فاجعة نبأ وفاة أب و2 من أبناءه بعد أن ألقوا بأنفسهم من مرتفع شاهق هروباً من الظروف المعيشية الصعبة.



وقالت مصادر محلية وناشطون على مواقع التواصل، أن المواطن "ابراهيم عبدالله الحاج" لقى حتفه مع 2من أطفاله (ولد، بنت)، فيما نجا طفله الثالث، بعد أن رمى بأطفاله وبنفسه من سفح جبل شاهق في قرية المحاشة بجبل معود في مديرية ريف إب، الليلة الماضية.



وأضافت أن "الحاح" وطفليه لقوا حتفهم على الفور وجرى نقلهم إلى أحد المستشفيات في منطقة السحول شمال مدينة إب لاستكمال إجراءات الدفن، في الوقت الذي لايزال الطفل الثالث يتلقى العلاج نتيجة إصاباته الخطيرة.



وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الأب كان يعاني من ظروف معيشية صعبة أجبرته على الفرار من هذه الضغوط بتلك الطريقة المُميته.



وخلال السنوات التي أعقبت الانقلاب الحوثي على السلطة في اليمن، تصدرت محافظة إب قائمة المحافظات اليمنية في حالات الانتحار التي نتجت غالبيتها بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة.

