شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع وإصابة العشرات من الحوثيين بنيران الجيش في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

لقي العشرات من مسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية، مصرعهم بنيران قوات الجيش في محافظة صعدة (شمالي اليمن).



وقال قائد لواء "حرب1" في قوات الجيش العميد محمد الغنيمي، إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات التدخل السريع بقوات الجيش ومليشيا الحوثي في وادي عَار وجبال البليسة في مديرية الصَفراء شمال شرقي صعدة"، بحسب - وكالة الأنباء الحكومية.

وأضاف إن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير معدات عسكرية تابعة لهم.

وتشهد جبهات القتال بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين، معارك متقطعة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الانقلابية