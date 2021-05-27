شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تسقط مسيرة حوثية في الدريهمي جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أسقطت القوات المشتركة، الخميس 27 مايو/أيار 2021، طائرة مسيرة حوثية في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالساحل الغربي اليمني.



وذكر مصدر عسكري ميداني أن القوات المشتركة رصدت تحليق طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في سماء مديرية الدريهمي وتعاملت معها بنجاح، وتمكنت من إسقاطها على الفور.

وفي وقت سابق أحبطت القوات المشتركة هجوماً بحرياً وبرياً للمليشيات في حي منظر بمدينة الحديدة، كما ألقت القبض على عنصر استطلاع حوثي أوكلت إليه تنفيذ مهمة تسلل انتحارية على مرحلتين عبر قوارب الصيادين.

وكثفت مليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة والاستطلاعية في مختلف مناطق الحديدة، وكان من ضمنها استهداف سوق في 16 مايو بذات المديرية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح