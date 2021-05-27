قصف مدفعي يستهدف تجمعات حوثية في الأطراف الغربية لمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

استهدفت مدفعية القوات الحكومية، تجمعات لمليشيا الحوثي الموالية لإيران، في الأطراف الغربية، لمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن).



ونقل موقع وزارة الدفاع عن قائد عسكري قوله، إن قوات الجيش استهدفت بقصف مدفعي مجاميع للمليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهة الكسارة.

وأوضح أن القصف أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

إلى ذلك أسقطت قوات الجيش، مساء أمس، طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي، في جبهة المشجح.

وفي جبهة العبدية بالأطراف الجنوبية الغربية للمحافظة، قُتل وجُرح عدد من العناصر الحوثية، اليوم، جراء استهداف قوات الجيش، تجمعا للمليشيا في الجبهة.