مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

قالت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، إن ‏مستجدات ‎كورونا خلال الساعات الماضية سجلت (66) حالة اشتباه، بينها (18) حالة إصابة مؤكدة.



وفي حين أكدت اللجنة أن حالات الاشتباه توزعت في 9 محافظات يمنية، وكانت أغلبها في الضالع وتعز والبيضاء وعدن، أوضحت أن الإصابات المؤكدة كانت كالتالي: (9 في تعز، 4 في البيضاء، 3 في مأرب، وحالة واحدة في كل من الضالع والمهرة).

وذكرت اللجنة أنها سجلت حالتي وفاة في محافظتي حضرموت ومأرب، فضلاً عن (33) حالة شفاء، (20) حالة منها في حضرموت، و(13) في تعز.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6688) حالة، منها (1313) حالة وفاة، و(3306) حالات شفاء