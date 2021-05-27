تنصيب السيدة الوفه اسماعيل عبده القامحي كاول وزيرة جيبوتية من اصل يمني

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يزيد بن سلمان - شبوة - تشغل أول يمنية في جمهورية جيبوتي منصب وزيرة وتعد اول وزيرة في الحكومة الجيبوتية. وفي تاريخ جمهورية جيبوتي . وعينت السيدة الوفه اسماعيل عبده القامحي وزيرة الشؤون الاجتماعية والضمان الصحي وتعود اصولها الى مديرية المقاطرة. في حين احتفظ الدكتور نبيل محمد احمد بمنصبه كوزير للتعليم العالي والبحوث العلمية وبهذا أصبح للكتلة اليمنية في جيبوتي وزيران بالإضافة إلى نائبين في البرلمان وعدد لاباس به من الكوادر رفيعة المستوى في عدد كبير من الوزارات ومرافق الدولة . .

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