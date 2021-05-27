شكرا لبحثكم عن خبر قوات سعودية تساند قوات الانتقالي في التصدي لمحاولة السيطرة على معاشيق والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قالت القيادية المؤتمرية نورا الجروي، ان جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب تتواجد فيها قوات خفر السواحل اليمنية.
وقالت الجروي في تغريدة لها على تويتر :جزيرة ميون تحت سيطرة قوات خفر السواحل اليمنية وما يروج لها الدجالين لا أساس له من الصحة.
وتابعت الجروي : الا تكفي عشر سنوات من الكذب والدجل والتهويل تسببت بتدمير وطننا وقتل الآلاف اليمنيين. شعبنا يموت وجيلنا يستهدف ويهجن من قبل جماعة الإرهاب الحوثي ونسائنا يواجهن ما يشيب له الرأس في سجون الحوثيين.
واختتمت الجروي منشورها بالقول : وجهوا اقلامكم ومواقفكم واعلامكم وسلاحكم لتحرير وطنكم من مليشيات الإرهاب الحوثي العنصري الطائفي السلالي وتوقفوا عن الترويج لاكاذيب المستفيدين من بقاء الحوثي سيف مسلط على رقاب اليمنيين.
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