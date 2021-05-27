شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تكشف عن إقامة مدى الحياة على أراضيها ميزاتها غير عادية وهذه تكلفتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة في السعودية، أمل الشهري، مميزات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة.

جاء ذلك خلال ورشة افتراضية عقدت أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض حول التوعية بإجراءات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة.

وأوضحت الشهري أن من أهم الميزات مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام رأس المال الأجنبي والإقامة في المملكة مع أسرته وحق امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية وفقاً للقانون، والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة.

وأشارت الشهري إلى أن من بين الميزات المهمة أيضا؛ الحصول على تأشيرات زيارة الأقارب، والعمل في منشآت القطاع الخاص باستثناء المسعودة منها، وحرية الدخول والخروج من وإلى المملكة.

وقالت إن مقدار المقابل المادي للحصول على الإقامة المميزة يصل هو 800 ألف ريال سعودي مدى الحياة، أو 100 ألف ريال لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.